Bruno Retailleau s’attaque au LOSC et au RC Lens !

Si le derby du nord a été plutôt tranquille sur le terrain, aboutissant à une victoire étriquée mais incontestable du LOSC (1-0), il ne l’était pas dans les tribunes. Après les débordements qui ont mis à mal la sécurité du stade et obligé les CRS à intervenir, le ministre de l’Interieur Bruno Retailleau a annoncé un peu plus d’une vingtaine de supporters en garde à vue après la rencontre, avant de s’en prendre aux dirigeants des deux clubs.

«Ce soir encore, les forces de l’ordre font face à des supporters violents lors du match Lens-Lille. Les CRS ont subi des violences inacceptables qui entachent, comme quasiment chaque week-end, l’image du football. Ceux qui, y compris parmi les élus ou les dirigeants de club, font preuve de complaisance envers les auteurs de violences sont en partie responsables de cette situation. On ne peut pas être à la fois pour l’ordre et accepter que des policiers soient la cible de violences aux abords des stades», peut-on lire sur le compte twitter du ministre. Des échauffourées qui font tâche au sein d’un week-end où les groupes ultras de France se sont mobilisés pour lutter contre la dissolution de plusieurs associations, notamment à Saint-Étienne et à Nantes.