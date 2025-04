Real Madrid : les franches confidences de Fabio Capello sur Kylian Mbappé

Cette saison, le Real Madrid n’y arrive pas vraiment. Toujours dans le coup en Liga avec quatre points de retard sur le leader, le FC Barcelone, les Merengues ont récemment été éliminés en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Alors qu’ils disputeront la finale de Coupe du Roi contre le Barça samedi (22h), les hommes d’un Carlo Ancelotti fragilisé devront absolument remporter cette finale pour sauver cette saison. Ancien entraîneur de la Maison Blanche, Fabio Capello partage cet avis et est également revenu sur les difficultés de Kylian Mbappé depuis son arrivée dans la capitale ibérique :

La suite après cette publicité

«Le maillot du Real Madrid pèse lourd, et il pèse beaucoup. Il a peut-être eu du mal à comprendre où il allait jouer. Le problème, c’est qu’il n’est pas avant-centre et que Vinicius et lui doivent jouer ensemble. Tout le monde pensait que Madrid s’en sortirait avec Mbappé, Vinicius et Bellingham. Cette année, ils doivent gagner la Coupe. Cette année, ils doivent gagner quelque chose.»