LdC : la réaction émouvante du coach du Sheriff

Hier soir, le Sheriff Tiraspol a créé l’un des plus grands exploits récents de l’histoire de la Ligue des Champions. Pour sa première participation à l’épreuve, le club moldave a réussi à s’imposer sur la pelouse du Real Madrid, prenant ainsi la tête de son groupe avec 6 points. De quoi ravir son entraîneur, Yuriy Vernydub.

« C’est tellement émouvant. Je savoure ce qu’ont fait mes gars. Quelques grands joueurs avaient dit avant qu’il n’y avait pas de place en Ligue des Champions pour les équipes telles que le Sheriff, mais nous sommes à notre place et nous l’avons prouvé. Nous avons fait un miracle et à la fin, nous avons gagné. Je suis très heureux et très fier du Sheriff, mais je suis encore plus fier de mes garçons », a-t-il déclaré en conférence de presse.