Real Madrid : personne ne veut d'Isco !

6 apparitions en championnat, 261 petites minutes en tout. Voici le temps de jeu dont bénéficie Isco, 28 ans, au Real Madrid cette saison. Une situation qui le pousse à vouloir quitter le Real Madrid dans un futur très proche. C'est ce que nous apprenions il y a quelques jours. Le joueur a déjà discuté de cette situation avec son entraîneur et Zinedine Zidane ne fermera pas la porte à un départ de son milieu offensif en janvier.

En effet, c'est en hiver que l'Espagnol compte bien plier ses bagages puisqu'il souhaite trouver du temps de jeu et essayer d'accrocher un wagon pour le prochain Euro avec l'Espagne de Luis Enrique. Toutefois, sa situation contractuelle est encore loin d'être simple. Il est sous contrat avec les Merengues jusqu'au 30 juin 2022 et dispose d'une clause de résiliation dans son contrat de l'ordre de 700 M€.

Le Real l'estime entre 60 et 70 M€

Avisé de ses envies de départ, le club madrilène attendait que ses représentants leur apportent des offres. Mais selon les informations d'As, ça ne se bouscule pas du tout au portillon pour récupérer l'ancien joueur de Malaga. Du côté du club merengue, on est un peu surpris du manque d'offre puisque le joueur a demandé à partir. On s'attendait alors à ce que son père, qui le représente, apporte quelque chose de concret.

Zidane, lui, espérait toujours le réveil d'Isco. Preuve en est, Luka Modric, dont le contrat s'achève à la fin de la saison, n'a toujours pas renouvelé. Cette négociation a été gelée par ZZ, qui espérait donc trouver un nouvel Isco. Un Isco capable de prendre la suite du Croate dans l'entrejeu de son équipe. Mais visiblement, c'est peine perdue. Sauf si un club se montre intéressé et est capable de débourser entre 60 et 70 millions d'euros...