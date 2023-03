Tottenham : la terreur d’Antonio Conte imposée à ses joueurs

La suite après cette publicité

Le Père Fouettard s’en est allé, pour le plus grand bonheur de tout un groupe. Tel est probablement le ressenti en interne, aussi bien au niveau de la direction que du vestiaire, depuis l’annonce du départ d’Antonio Conte de son poste d’entraîneur de Tottenham, dimanche en fin de soirée. « Nous pouvons annoncer que l’entraîneur principal Antonio Conte a quitté le club d’un commun accord. Nous avons atteint la qualification pour la Ligue des Champions lors de la première saison d’Antonio au club. Nous remercions Antonio pour sa contribution et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir », expliquait le communiqué du club londonien.

Comme pour apaiser les choses après plusieurs jours animés du côté du Tottenham Hotspur Stadium. L’issue semblait de toute façon inévitable, après le violent coup de sang du sulfureux manager transalpin contre ses joueurs, sa direction et le club de Tottenham en lui-même. Au-delà de l’aspect public, le Daily Mail nous apprend également que la relation entre Antonio Conte et ses hommes était devenue plus que compliquée à gérer au quotidien. Harry Kane, Heung-min Son et leurs partenaires n’en pouvaient visiblement plus.

À lire

Tottenham : blessé avec le Brésil, Emerson Royal va se faire opérer

Tout le monde en avait marre d’Antonio Conte

Preuve que tout n’était pas rose dans le vestiaire de Tottenham, les joueurs pensaient, ces dernières semaines, que leurs performances et les résultats de l’équipe avaient été impactés par les tactiques rigides et défensives d’Antonio Conte. Ce qui a conduit les cadres des Spurs à supplier le coach de 53 ans d’accepter de se libérer offensivement et de laisser plus de libertés sur le terrain. Mais ce n’est pas tout, car le quotidien britannique explique également que certains joueurs étaient sur les rotules, complètement épuisés. La raison ? Conte leur faisait souvent courir 2km avant les matchs.

La suite après cette publicité

Si face à l’ancien entraîneur de l’Inter et de la Juventus, personne ne bronchait, dans son dos, les principaux concernés faisaient part de leur ras-le-bol à ce sujet. Selon une source interne citée par le Daily Mail, les séances d’entraînement mises en place par Antonio Conte étaient aussi trop identiques et répétitives. Sans surprise, beaucoup de Spurs ont été soulagés au moment d’apprendre que Conte serait parti à leur retour de sélection pendant cette trêve internationale.

Hormis le directeur général de Tottenham, Fabio Paratici, plus grand monde ne voulait d’Antonio Conte dans le nord de Londres. Il se murmure d’ailleurs que son compatriote jouait les intermédiaires entre lui et Daniel Levy, le président du THFC, avec qui la relation était plus que tendue depuis deux mois. La page Antonio Conte, qui dégageait aussi beaucoup de négativité, est désormais tournée. De quoi permettre aux Spurs d’aller de l’avant et de retrouver des conditions de travail plus saines.