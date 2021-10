Newcastle tiendrait son premier renfort en défense pour cet hiver

Actuel 19e de Premier League, Newcastle n'a toujours pas remporté de match non seulement en championnat (4 nuls, 5 défaites), mais également en League avec une élimination aux tirs au but à domicile face à Burnley (0-0, 3-4 aux t.a.b.). Si l'équipe première traverse une mauvaise passe, la nouvelle direction sportive des Magpies cherche non seulement un nouvel entraîneur après le départ de Steve Bruce prépare la prochaine fenêtre des transferts, prévue en janvier prochain.

D'après les informations du Sun, le défenseur central et capitaine de Wolverhampton Conor Coady serait ciblé par Frank McParland, un des conseillers de la nouvelle directrice de Newcastle Amanda Staveley, pour venir renforcer l'arrière-garde noire-et-blanche. Les deux hommes se sont connus à Liverpool, qui est le club formateur de l'international anglais (7 sélections, 1 but). Le montant de ce transfert serait évalué à 20 millions de livres sterling (soit 23,6 M€).