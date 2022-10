West Ham : loin de l'OL, Lucas Paquetá met déjà tout le monde d'accord à Londres

La suite après cette publicité

Son départ avait beaucoup marqué les supporters de l'Olympique Lyonnais. Présent au début de saison avec les Gones, le Brésilien de 25 ans avait pourtant annoncé son départ après la victoire contre l'ESTAC, lors de la deuxième journée (4-1). Quelques heures plus tard, le club rhodanien annonçait un accord avec le club londonien de West Ham, contre un montant de 61,6 millions d'euros, devenant ainsi la deuxième plus grosse vente de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, derrière Tanguy Ndombele.

Six mois après avoir vendu Bruno Guimarães à Newcastle pour une cinquantaine de millions d’euros, l'OL voyait donc son autre chouchou auriverde s'envoler pour West Ham United, où il s'y est engagé pour cinq saisons. «Je suis vraiment content de porter le maillot de West Ham. J'espère que ce sera une aventure réussie. Quand les fans me regarderont, ils verront mon dévouement et mon engagement. Je donnerai toujours tout pour être bon et aider West Ham à gagner», expliquait la nouvelle recrue, lors de sa présentation.

Des premiers pas satisfaisants

Et l'adaptation au championnat anglais a été plutôt rapide pour le Brésilien. Après une première titularisation compliquée contre Chelsea (1-2) et une nouvelle défaite encaissée à Everton (1-0), Paquetá est ensuite monté en puissance dans un nouveau rôle de numéro 10, au sein d'un 4-2-3-1, derrière Antonio. Un rôle qu'il apprécie et qu'il n'avait plus connu à l'OL, dans le 3-5-2 de Peter Bosz.

«Je pense que nous cherchons encore à faire en sorte que Lucas Paquetá soit au top de sa forme, mais je pense qu'il y a eu des moments où sa qualité de passe et son volume de jeu se sont fait remarquer. Nous devons l'acclimater rapidement à la Premier League. C'est, pour moi, la chose la plus importante», expliquait son entraîneur, David Moyes, après le succès contre Wolverhampton (2-0).

Déjà validé par Alan Shearer

Lucas Paquetá a ensuite lancé son compteur statistique avec son nouveau club, adressant une passe décisive contre Anderlecht, en League Europa Conference, et une autre en Premier League, au terme d'un match très abouti contre Fulham (3-1). Une prestation qui lui a valu d'être nommé dans l'équipe de la semaine du championnat anglais, avant d'être salué par la légende, Alan Shearer, le meilleur buteur de la Premier League : «Il était au cœur de tout ce que West Ham United a fait de bien et a marqué son deuxième but».

Si sa technique, balle au pied et devant le but, peuvent forcément manquer à la Ligue 1, l'international brésilien rayonne, pour le moment, en Premier League. Dans un moment très important pour lui, à l'approche de sa première Coupe du monde, où il devrait avoir un rôle de titulaire, Lucas Paquetá semble avoir fait le bon choix de carrière. Mais maintenant, il devra prouver sa bonne adaptation pour son premier gros choc, dans son nouveau championnat. Ce sera contre Liverpool, à Anfield, mercredi soir (20h30).