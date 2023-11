Chelsea : Florent Malouda cartonne la direction

Le début de saison de Chelsea (10e de Premier League) est franchement poussif malgré un nouveau mercato où les recrues onéreuses ont afflué. Mauricio Pochettino a encore du mal à trouver la bonne formule et n’est pas aidé par les nombreuses blessures qui plombent un effectif morcelé. Les derniers matchs entre une victoire face à Tottenham (4-1) et un nul contre Manchester City sont un motif d’espoirs pour la suite mais pour Florent Malouda, les Blues sont encore méconnaissables. «Je ne les reconnais pas vraiment, à part la couleur du maillot», entame le vice-champion du monde 2006 sur le podcast de son ancien coéquipier John Obi Mikel intitulé Obi One.

D’après l’ancien joueur de Chelsea (entre 2007 et 2013), c’est la direction qu’il faut blâmer. «Il faut du temps pour construire quelque chose, mais depuis la venue du nouveau propriétaire, je ne vois aucune stabilité de la part de la direction. Je ne veux pas parler des joueurs qu’ils choisissent, ils ont leur propre processus, mais de la part de la direction, il n’y a pas encore de stabilité, aucune clarté. (…) Je ne comprends pas le projet. Et surtout, je pense que les joueurs ne le comprennent pas non plus», avertit le vainqueur de la Ligue des Champions 2012.