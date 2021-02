Liverpool-Everton : les compositions officielles

Dans le cadre de la 25ème journée de Premier League, Liverpool recevait Everton à Anfield pour le derby de la Mersey. Battus par Leicester (3-1) le week-end dernier, les Reds végétaient à une décevante sixième place avant la rencontre. Côté Toffees, la situation ne s'avérait guère plus reluisante avec deux défaites consécutives face à Fulham (0-2) puis Manchester City (1-3).

Pour ce derby, Jürgen Klopp opte pour un 4-3-3 avec son trio Firmino, Salah, Mané en pointe. Carlo Ancelotti s'appuie sur un 4-5-1 avec le seul Richarlison en attaque. Lucas Digne et Abdoulaye Doucouré démarraient la rencontre côté Everton.

Les compositions officielles

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Thiago Alcantara, Wijnaldum, Jones - Salah, Firmino, Mané

Everton : Pickford - Coleman, Holgate, Keane, Godfrey - Doucouré, Davies, André Gomes, Rodriguez, Digne - Richarlison

