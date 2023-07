Chelsea : Mauricio Pochettino promet de nouvelles arrivées

Après avoir été remercié par le PSG la saison passée, Mauricio Pochettino a été intronisé ce vendredi en tant que nouvel entraîneur de Chelsea. Pour sa conférence de presse de présentation, le technicien argentin de 51 ans s’est exprimé sur le mercato des Blues. Alors qu’il n’ait pas voulu s’étaler sur le départ de Mason Mount à Manchester United, l’ancien coach de Tottenham a promis des changements dans l’effectif des siens.

En effet, selon Pochettino, de nouveaux joueurs vont rejoindre Chelsea cet été : «Bien sûr, nous avons la qualité, nous allons ajouter plus de qualité et je suis ravi d’être ici. Quand j’étais à l’extérieur et que je ne connaissais pas Chelsea, j’entendais différentes opinions sur le fait que l’équipe était trop grande. Toujours c’est toujours un nouveau départ avec les joueurs, les gens entrent, ils sortent certains joueurs. C’était une très grosse équipe la saison dernière et, normalement, le club essaie de réduire le nombre de joueurs.» Reste à savoir qui les Londoniens, sans coupe d’Europe, parviendront à attirer cet été.

