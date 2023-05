Sampdoria : Dejan Stanković finalement maintenu sur le banc

«Si cette défaite peut remettre en question mon avenir ici ? Oui, nous verrons tous ensemble. Je pense que si c’est moi le problème, alors amen, je l’accepte avec beaucoup de dignité et de fierté. Au moins, j’ai tout donné et je n’ai aucun regret, je referais cent fois le même trajet. Le 5-0 est ma responsabilité, discutez-en». Avec ces mots prononcés dimanche soir après la défaite contre la Fiorentina (5-0), l’entraîneur serbe de la Sampdoria, Dejan Stanković annonçait discrètement son probable départ du club génois.

Cependant, après la longue réunion de ce lundi entre l’entraîneur et les dirigeants club, les deux parties ont décidé de continuer ensemble jusqu’à la fin de la saison. L’entraîneur serbe a confirmé à la direction qu’il était motivé à tout donner pour terminer la saison de la meilleure des manières. D’où la décision d’avancer ensemble. Marco Lanna et Mattia Baldini étaient également présents. En plus de traverser une crise financière, les Blucerchiati sont actuellement classés à la 20ème position du championnat italien, à dix points de la 17ème place.

