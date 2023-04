Serie A : la Fiorentina gifle la Sampdoria et recolle au wagon européen

Alors que le Napoli loupait l’occasion ce samedi de remporter officiellement la Serie A, depuis son dernier sacre en 1990 sous la houlette d’un certain Diego Armando Maradona, après un match nul face à la Salernitana (1-1), la 32ème journée du championnat italien se poursuivait avec une belle affiche de milieu de tableau entre la Fiorentina et la Sampdoria au stade Artemio-Franchi de Florence. Dans cette rencontre, la première période servait essentiellement d’observation entre les deux formations.

Il fallait attendre les dernières minutes pour voir l’ouverture du score de Gaetano Castrovilli (45e+2, 1-0). Au retour des vestiaires, les locaux prenaient le contrôle du cuir et la rencontre s’enflammait après l’heure de jeu. Dodo (62e, 2-0), Alfred Duncan (66e, 3-0), Christian Kouamé (76e, 4-0) et Aleksa Terzic (88e, 5-0) venaient alourdir la marque et tuer tout suspens dans cette partie. Au classement, la Fiorentina remonte en première partie de tableau et n’a pas dit son dernier mot sur le wagon des équipes de tête. La Samp, de son côté, reste la lanterne rouge de Serie A.

