Nice-PSG: Christophe Galtier évoque l'absence de Kylian Mbappé

Samedi soir à 21 heures, l'OGC Nice (3e) et le Paris Saint-Germain (1er) vont croiser le fer en Ligue 1 Uber Eats. Un choc que manquera Kylian Mbappé, suspendu face aux Aiglons. En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a évoqué l'absence de l'international tricolore.«Tout le monde connaît l’importance de Kylian, à la fois dans le jeu et les statistiques. Il arrive à débloquer des situations à tout moment».

Mais le coach français voit le bon côté pour son adversaire parisien. «Ce sera un joueur frais et encore une fois décisif à Madrid. Ce sera très bien pour le football français et le PSG». Même KM7 manquera au PSG, Nice devra se méfier d'autres stars.« On voit le retour en forme de Messi, Neymar a bien récupéré de sa blessure. C’est une association très difficile à maitriser. Il y aura Di Maria qui est un joueur décisif et important». Avec ou sans Mbappé, Nice s'attend à un grand Paris.