L’AS Monaco trouve un accord pour la pépite Paris Brunner

Tout se passe bien à l’AS Monaco en ce moment. Large vainqueur du trophée Joan Gamper ce lundi contre le FC Barcelone (3-0), le club du Rocher avance bien sur le mercato et compte trois renforts importants avec les arrivées de George Ilenikhena (17 ans), Lamine Camara (20 ans) et Christian Mawissa (19 ans) en provenance d’Antwerp, Metz et Toulouse. Cette fois-ci, l’équipe coachée par Adolf Hütter a décidé de regarder du côté de l’Allemagne et plus précisément du Borussia Dortmund.

La suite après cette publicité

Comme nous vous l’avons déjà révélé, l’AS Monaco apprécie particulièrement Paris Brunner (18 ans). Vainqueur de l’Euro U17 et de la Coupe du monde U17 en 2023 tout en étant le meilleur joueur des deux tournois, l’attaquant a brillé en U19 avec les Marsupiaux (20 buts et 6 passes décisives en 22 matches). Alors qu’il arrivait à un an de la fin de son contrat et que les perspectives à Dortmund semblaient bouchées pour qu’il joue dès la saison prochaine en professionnel, il a alors poussé vers un départ.

À lire

L’OM se retire du dossier Youssoufa Moukoko !

Accord trouvé entre les deux équipes

C’est dans cette situation que l’AS Monaco a placé ses pions. Les Asémistes qui peuvent ainsi lui permettre de jouer rapidement avec la perspective d’un prêt au Cercle Bruges ont su rapidement convaincre le joueur de rejoindre la Principauté. Ainsi un accord a été trouvé rapidement avec le joueur et le Borussia Dortmund n’a pas freiné ce dossier.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, un accord total a été trouvé pour un transfert de 3,5 millions d’euros pour le joueur allemand qui va signer jusqu’en juin 2028. Il prendra donc le chemin de la Belgique afin de s’aguerrir un an en prêt du côté du Cercle Bruges. Un renfort d’avenir pour l’AS Monaco dont le mercato fait vraiment la prime à la jeunesse.