Atlético : Mario Hermoso dégoupille après avoir été insulté par les supporters

Désillusion au Civitas Metropolitano hier soir. En plus de la défaite de l'Atlético de Madrid face à Villarreal (0-2), une altercation a eu lieu en toute fin de match entre Mario Hermoso et le Frente Atleti, un groupe de supporter des Colchoneros, selon Marca. Après le second but encaissé à la 97e minute par Gerard Moreno, la célébration de l'attaquant du Sous-marin jaune a chauffé les esprits dans les gradins.

Survoltés par la défaite, les supporters de l'Atléti ont pris en grippe Antoine Grizemann. Le défenseur de 27 ans n'a pas accepté les insultes des supporters envers l'attaquant français et a voulu discuter en tribune avec les fans rojiblancos. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, ces derniers s'en sont également pris à l'international espagnol (4 sélections) en lui rappelant son passé au Real Madrid. Il y a eu des jets de bouteille qui n'ont pas touché le défenseur central et la police est intervenue pour calmer la situation. Natif de la capitale espagnole, Mario Hermoso est passé par la Castilla entre 2012 et 2017 avant de rejoindre l'Espanyol.