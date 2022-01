Arteta a rencontré les dirigeants d'Arsenal aux États-Unis

The Telegraph informe ce mercredi qu'avant de se rendre à Dubaï pour le stage de préparation hivernal d'Arsenal, Mikel Arteta a effectué un détour par Denver (USA) pour s'entretenir en personne avec Stan Kroenke, propriétaire d'Arsenal, en assistant à la victoire des Colorado Avalanche face aux Blackhawks de Chicago lors d'un match de hockey de la National League. Les discussions n'ont en revanche pas tourné autour du palet, mais se sont concentrées sur la situation de l'attaquant de pointe à l'Emirates Stadium. En effet les Gunners sont à la recherche d'un numéro 9 capable de scorer toutes les semaines, eux qui n'ont inscrit qu'un but lors de leurs 5 dernières rencontres.

La suite après cette publicité

Vraisemblablement battu par la Juventus dans la course à l'attaquant vedette de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, Arteta cherchait à savoir quel montant était disponible dans sa quête du buteur providentiel, sachant que ses deux pistes ne sont pas plus simples à réaliser. En effet, la Real Sociedad n'accepterait pas de libérer Alexander Isak contre un montant inférieur à sa clause libératoire (91M€) et le joueur ne serait pas enclin à bouger en janvier. Dominic Calvert-Lewin est la dernière piste et coûterait 60M€. Les deux hommes ont également évoqué le cas de l'attaquant du club, Pierre-Emerick Aubameyang, dont le nom est évoqué à Marseille, afin de décider si ce dernier sera prêté dans un club européen, alors que le club souhaitait l'envoyer en Arabie Saoudite.