JT Foot Mercato : Tottenham est au bord de l’implosion

Révolution à Tottenham

La suite après cette publicité

Une déculottée historique. Face à Newcastle hier, un concurrent direct pour l’Europe, Tottenham a sombré. Et le mot est faible puisque les Spurs se sont inclinés sur le score hallucinant de 6-1, encaissant un cinglant 5-0 en 21 minutes ! Une défaite qui fera date dans l’histoire du club londonien et qui confirme surtout que le mal est plus profond. Les déclarations surréalistes d’Antonio Conte sur les ambitions du club, qui ont d’ailleurs conduit à son limogeage, font penser que le tacticien italien n’avait pas forcément tort. Quoi qu’il en soit, une sacrée révolution se prépare chez les Spurs. Le premier objectif est déjà de trouver un entraîneur puisque pour le moment, c’est Cristian Stellini qui assure l’intérim. Deux favoris se dégagent. Vincent Kompany, l’entraîneur qui a fait remonter Burnley en Premier League et Julian Nagelsmann qui a récemment été remercié par le Bayern Munich. Deux tauliers du club sont aussi annoncés sur le départ. Il s’agit du meilleur buteur de l’histoire du club, un certain Harry Kane qui est annoncé dans le viseur de Manchester United et du PSG. Une vente du buteur anglais permettrait à Tottenham de reconstruire son effectif. Puis Hugo Lloris est aussi annoncé partant. Le Français a d’ailleurs été sorti à la mi-temps après avoir encaissé 5 buts. D’après le Daily Mail, les dirigeants des Spurs ont jeté leur dévolu sur Alex Meret, le portier de Naples. Le leader de Serie A pourrait le laisser partir contre un chèque de plus de 40 millions d’euros, surtout que son contrat expire en juin 2024.

Le PSG a trouvé le complément de Verratti !

L’été promet d’être agité cet été dans la Ville Lumière ! Désireux de renforcer son entrejeu après l’échec des recrutements de Renato Sanches, Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz l’été dernier, le PSG s’active en coulisses pour trouver le coéquipier idéal pour accompagner Marco Verratti. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on apprend que le Paris Saint-Germain surveille avec attention les performances de Nicolo Barella. Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Inter, l’international italien pourrait se laisser séduire. Le quotidien au papier rose indique que Marco Verratti, son coéquipier de longue date en équipe nationale, l’apprécie beaucoup et aimerait le retrouver en club. En plus de devoir convaincre l’Inter, le PSG devra se frotter à Liverpool sur ce dossier. Après Hakimi et prochainement Milan Skriniar, le PSG semble bien parti pour piller tous les cracks de l’Inter !

À lire

Tottenham : Cristian Stellini viré après l’humiliation à Newcastle

Tuchel en danger !

Plus que jamais, le timing du changement d’entraîneur au Bayern Munich interroge. En s’inclinant ce week-end face à Mayence (3-1), le Bayern Munich version Thomas Tuchel a concédé sa 3ème défaite, soit autant que Julian Nagelsmann en 37 matches. Si la direction du club allemand assurait que Thomas Tuchel ne serait pas en danger, Dietmar Hamann, ancien joueur du Bayern et de Liverpool, assure le contraire. Et il a été catégorique dans les colonnes du journal allemand Ruhr Nachrichten, Tuchel sera limogé s’il ne gagne pas la Bundesliga. « L’entraîneur a donné une impression très confuse au cours de ses quatre semaines jusqu’à présent. S’il perd également le championnat, il est clair qu’il sera renvoyé. J’ai rarement vu un changement d’entraîneur où les choses empirent à court terme. C’est exactement ce qui s’est passé au Bayern », a-t-il déclaré. A l’issue de cette 29ème journée, Dortmund est leader de Bundesliga avec un point d’avance sur le Bayern. Il ne reste plus que 5 journées pour changer la donne. Thomas Tuchel peut trembler.