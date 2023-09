Villarreal : les raisons lunaires du licenciement de Quique Setien

La suite après cette publicité

Ce mardi, Quique Setien a été remercié de son poste d’entraîneur de Villarreal. Un terrible coup dur pour l’ancien du FC Barcelone qui reste désormais sur deux échecs cuisants après son passage en demi-teinte en Catalogne où il avait été débarqué après la déroute historique du club culé en quart de finale de Ligue des Champions 2020 face au Bayern Munich (8-2). Et ce vendredi, les dernières informations parues dans la presse espagnole ne devrait pas arranger les affaires du coach de 64 ans. En effet, son management peu reluisant avec le sous-marin jaune a été dévoilé au grand jour.Dans plusieurs papiers des grands médias ibériques, nous pouvons lire que le coaching de Setien a fait grincer énormément de dents du côté de l’Estadio de la Cerámica.

On y apprend notamment qu’en plus de se tromper régulièrement sur les prénoms de ses joueurs, il avait également accepté de repousser un entraînement en concertation avec son groupe puis de se rétracter quelques minutes plus tard. Sa relation était également délétère avec son staff et ses dirigeants. En effet, le natif de Santander serait venu en retard cet été lors du stage de pré-saison et il aurait aussi couper toute relation avec le club lors du mois de juin. Quand Villarreal a ajouté Pepe Alcaide et David Fuster à son staff, Quique Setien ne les a pas accueilli et ne leur a adressé la parole que le jour du début de la préparation estivale. Pour finir, il s’accordait régulièrement des vacances supplémentaires sans en faire part au club et il aurait accordé quatre jours de repos cette semaine pour se rendre à Santander pour disputer la rencontre des Leyendas España contre l’Argentine mardi. La goutte qui a fait déborder le vase pour les dirigeants de la province de Castellon qui ont décidé de se séparer de Setien afin de repartir sur des bases plus saines donc.