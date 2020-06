Man City : Pep Guardiola donne des nouvelles d'Eric Garcia

La suite après cette publicité

Le prometteur Eric Garcia (19 ans) était titularisé ce mercredi soir contre Arsenal pour la troisième fois de la saison. Il a une fois de plus été l'auteur d'une prestation remarquée, dans le bon sens, mais cette reprise s'est mal terminée pour lui. À la 80e minute, il est percuté par son gardien Ederson et s'écroule.

Sonné, le défenseur central sort sur civière et sous assistance respiratoire. Une grande frayeur pour les Skyblues. Son entraîneur Pep Guardiola a donné de ses nouvelles après la rencontre. « Il est conscient, mais il va subir des tests ce soir car un coup à la tête est toujours dangereux. Je suis presque sûr que nous allons tout faire pour être sûr qu'Eric se sent bien. Je pense qu'après ce qui s'est passé, il peut être à l'hôpital pour une ou deux nuits. Nous allons nous assurer que tout va bien pour lui », a-t-il déclaré pour le site officiel de Manchester City. Plus de peur que de mal, espérons-le.