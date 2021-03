Erling Haaland déjà promis au FC Barcelone, les deux options estivales de Gianluigi Buffon

La suite après cette publicité

Le Barça optimiste pour la signature d'Haaland

C'est le dossier chaud en Espagne, en ce moment. Dans quel club Erling Haaland va-t-il évoluer, la saison prochaine ? SPORT annonce, ce matin, que le FC Barcelone se montrerait optimiste quant à la signature du Norvégien, cet été. Un transfert qui pourrait être estimé aux alentours de 150 M€ et qui permettrait à Ronald Koeman d'enfin trouver son numéro 9 tant espéré. Reste désormais à savoir si le Barça arrivera à devancer ses concurrents en juin prochain. Un combat loin d'être remporté alors que les deux Manchester, Chelsea ou encore le Bayern Munich se montrent eux aussi de plus en plus pressants.

L'avenir de Gianuigi Buffon fait les gros titres en Italie

En l'Italie, la presse s'interroge ce matin sur l'avenir de Gianluigi Buffon. Barré par la concurrence de Szczęsny à la Juve, le gardien italien aurait un gros doute sur la suite des événements du côté de Turin, selon Tuttosport. Même son de cloche dans La Gazzetta dello Sport qui semble, elle, résignée. Selon cette dernière, Buffon préparerait ses adieux à la Vieille Dame et envisagerait deux options pour la suite. La première, un dernier challenge où il pourrait trouver du temps de jeu, quelque part en Serie A. Et la deuxième : mettre tout simplement un terme à sa carrière. Affaire à suivre…

Le débat sur la VAR enflamme l'Italie

La presse italienne est en pleine ébullition ce matin. Après le but refusé à CR7 samedi soir, le débat sur la VAR est totalement relancé de l'autre côté des Alpes. À commencer par le Corriere dello Sport qui n'hésite pas à prendre parti en titrant : «Pourquoi nous ne pouvons pas renoncer à la technologie». Une hypothèse reprise par La Stampa qui évoque le retour à «un football médiéval» en l'absence d'arbitrage vidéo. Enfin, de son côté, La Gazzetta dello Sport reste plus mesurée en expliquant que «le but de Ronaldo fait resurgir le débat sur la technologie.»