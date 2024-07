Real Madrid : Joselu justifie son départ

Un an et puis s’en va. Mais Joselu aura au moins le mérite d’avoir quitté le Real Madrid la tête haute. Acheté par les Merengues il y a quelques jours, le héros des demi-finales a aussitôt été vendu à Al-Gharafa, club du Qatar. Un départ qui en a surpris plus d’un à Madrid. Le Galicien a expliqué sa décision lors de la conférence de presse de la sélection espagnole tenue ce mercredi.

« Ce qui nous motive en tant que joueur, c’est de continuer d’être compétitif. Mon rôle à Madrid n’allait pas être le même (suite aux arrivées de Mbappé et Endrick, NDLR). Je pars pour un très bon pays, dans une ville où il fera bon vivre avec ma famille. C’est le moment parfait. Je ne voulais pas rejoindre un autre club pour essayer de gagner ce que je pouvais déjà gagner à Madrid. J’ai vécu mon rêve de jouer au Real Madrid et de gagner la Ligue des Champions », a déclaré le joueur de 34 ans. C’est plutôt clair.