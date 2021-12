Jürgen Klopp dézingue Harry Kane, la Premier League fait face au chantage de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Klopp rouge de colère

Pendant le match opposant les Reds de Liverpool aux Spurs de Tottenham (2-2), Harry Kane a taclé violemment Robertson. Il était très proche de lui briser la jambe. Une action qui a rendu rouge de colère Jürgen Klopp. Pour The Sun ce matin, il était même comme un «Tonnerre». Selon l’entraîneur allemand, et The Guardian, c’était «100% un rouge» que méritait le buteur anglais. Quelques minutes plus tard, Liverpool aurait mérité un penalty, mais il n’a pas été accordé après consultation de la VAR. Robertson, lui, a été expulsé. Son carton jaune a été transformé en rouge après que le VAR a conseillé à l’arbitre de vérifier la faute de Robertson sur Emerson. Avec un solide jeu de mots, le Daily Mirror assure que la Var était une farce hier. Même Antonio Conte s’est plaint de l’arbitrage. Le coach de Tottenham a remis en question la décision d'accorder le deuxième but de Liverpool après une faute de main de Mohamed Salah. Le Daily Mail se demande de son côté s'il n’y a pas eu «un traitement spécial pour Harry Kane, capitaine de l'Angleterre».

La menace de Chelsea

Thomas Tuchel fait aussi la Une des tabloïds anglais ce matin. Pour l’entraîneur de Chelsea, «il est temps d’arrêter» la Premier League comme le relaie le Daily Express. Il s'est exprimé après le match nul 0-0 de son équipe à Wolves, les Blues n'ayant pas réussi à convaincre la Premier League de reporter le match. L’entraîneur allemand a déclaré que Chelsea voulait que le match d'hier soit annulé en raison de sept cas positifs dans son équipe. Le Daily Telegraph a révélé qu’en interne que Tuchel était «furieux que son équipe soit forcée de jouer». Les clubs se réuniront aujourd'hui pour discuter de la meilleure façon de lutter contre le Covid. Le Daily Mirror rapporte également que les Blues menace de ne pas se présenter à Brentford mercredi.

Vlahovic record

Le Corriere Dello Sport a souhaité mettre en lumière ce matin l’excellente année de la pépite de la Fiorentina. Dusan Vlahovic a réalisé un record que seul Cristiano Ronaldo avait effectué pour l’instant. Dusan Vlahovic a marqué 33 buts en Serie A en une année. Il aurait aimé inscrire le but de plus hier mais il a été remplacé contre Sassuolo. Au moment du changement, il était très en colère contre son entraîneur, qui souhaitait le préserver. Il lui reste 90 minutes, mercredi à Vérone, pour essayer de dépasser le phénomène portugais. Sur Instagram, il a assuré «avoir faim de but».