Ligue des Champions : les Madrilènes et les Barcelonais se moquent du nouvel échec du PSG

L’Espagne - et surtout Madrid - et le PSG, c’est une sacrée rivalité. Entre les différents feuilletons liés à Mbappé, Neymar ou même Messi, ou encore les déclarations récurrentes de Javier Tebas contre le club de la capitale, les relations entre les cadors du championnat espagnol et le champion de France sont tendues. Et forcément, après cet énième échec européen du Paris Saint-Germain, ça chambre du côté de l’Espagne, et surtout de Madrid.

« La Ligue des Champions, ce n’est pas pour le PSG », titre ainsi Marca en une de son site. « Le PSG chute en huitièmes pour la cinquième fois sur les sept dernières éditions. Le PSG a encore trébuché en Ligue des Champions. "Au revoir" », ajoute le journal dans son article. Dans un autre papier publié par le média, il est question de Mbappé : « le meilleur joueur du monde ne va gagner que la Ligue 1… Encore une fois ».

Les médias espagnols se régalent

Même son de cloche chez l’autre gros journal madrilène, AS : « drame parisien. Le PSG, l’équipe de Messi, Neymar et Mbappé, le sixième club qui a le plus dépensé en transferts depuis 2011, est encore dehors dans la plus grande compétition continentale ». Dans un autre article, le média résume « un projet multimillionnaire réduit à ça », ainsi qu’un article intitulé « PSG : d’échec en échec depuis 2012 ». Célèbre journaliste pro-Madrid, Tomas Roncero s’est lâché sur la Cadena SER : « le PSG est un club de perdants ».

Du côté de Sport, on est aussi très virulent. « Un investissement inutile ! 11 années de ridicule en Europe », ou « le PSG ne sait qu’échouer en Ligue des Champions », peut-on lire dans le média catalan, qui s’interroge aussi sur l’avenir de Messi et Mbappé. Mundo Deportivo en profite pour chambrer Mbappé : « Kylian Mbappé est recherché ». Le journal barcelonais s’en prend aussi au club de la capitale, affirmant que « le Bayern a encore mis fin à un nouveau projet du PSG ». Toujours est-il que du côté de Barcelone, on n’est pas forcément mieux placé pour chambrer…