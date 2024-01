La stat désastreuse sur la méforme du Barça

Le FC Barcelone est dans une mauvaise passe. Bien derrière le Real et Girona en championnat et perdant de la finale de Supercoupe d’Espagne, les hommes de Xavi ont hier soir été sèchement éliminé de Coupe du Roi par l’Athletic Bilbao (4-2). Le Barça a de nouveau pris beaucoup de buts, dont le premier à la 1ère minute de jeu. C’est la troisième fois de la saison que le club catalan encaisse un but aussi rapidement dans la partie, c’est autant que lors des 18 saisons précédentes combinées (deux en 2011/12 et un en 2014/15) selon Opta.

Le Barça accueille Villarreal samedi (18h30) pour essayer de suivre le wagon de tête et espérer une meilleure fin de saison en Liga. Lewandowski et les siens auront aussi dans quelques semaines la double confrontation contre le Napoli en Ligue des champions pour donner de la saveur à une saison qui en manque cruellement du côté de la Catalogne.