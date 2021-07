FC Porto-OL : les compositions officielles

Avant la réception de Brest samedi prochain à l'occasion de la première journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace à l’Estádio do Dragão pour y défier le FC Porto pour le compte de son ultime match de préparation. Peter Bosz aligne un 4-3-3, avec Anthony Lopes dans les buts et une défense composée de Malo Gusto, Marcelo, Castello Lukeba et Maxwel Cornet. Au milieu, Houssem Aouar est associé au jeune Habib Keïta (19 ans) et à Maxence Caqueret, alors que Moussa Dembélé accompagne Karl Toko Ekambi et Rayan Cherki en attaque.

En face, Sérgio Conceição articule les siens en 4-4-2. Diogo Costa est le dernier rempart. Nanú, Chancel Mbemba, Iván Marcano et Zaidu Sanusi forment la ligne défensive, quand Fábio Vieira et Sérgio Oliveira sont alignés aux côtés de Vitinha et Luis Diáz au milieu. Devant, c'est le duo Francisco Conceição/Evanilson qui débute.

Les compositions d'équipes :

FC Porto : Diogo Costa - Nanú, Mbemba, Marcano, Zaidu - Fábio Vieira, Vitinha, Sérgio Oliveira, Luis Diáz - Francisco Conceição, Evanilson.

OL : Lopes - Gusto, Marcelo, Lukeba, Cornet - Caqueret, Keïta, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Cherki