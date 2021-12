JT Foot Mercato : le premier mercato de l'ère Xavi prend forme

La suite après cette publicité

Le conseil de Zlatan à Mbappé

Zlatan Ibrahimovic n'est pas un grand bavard, alors quand il s'exprime, ce n'est pas pour rien dire ! Et comme à son habitude, le géant suédois n'a pas sa langue dans sa poche. L'attaquant de l'AC Milan a notamment reconnu, lors d'une interview accordée au Corriere della Serra, avoir glissé un conseil un Kylian Mbappé. «Oui, c'est vrai. Mbappé a besoin d'un environnement plus structuré, comme celui du Real Madrid. Mais ensuite, j'ai dit au président du PSG de ne pas le vendre.» Une déclaration qui ne devrait pas plaire aux dirigeants Rouge et Bleu, à l'heure où ces derniers travaillent d'arrache-pied pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

Navas-Donnarumma, Zlatan a tranché

Ibra a également été invité à donner son avis sur la concurrence entre Keylor Navas et Gigio Donnarumma pour le poste de gardien de but du PSG. Et sans surprise, l'intéressé a pris position pour son ancien coéquipier. «C'est un très grand gardien. Si le club lui avait donné ce qu'il voulait, il serait resté. Maintenant, il doit mettre le bordel pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre (gardien) joue. Gigio est plus fort. »

Le Barça lorgne du côté de Chelsea

Malgré des caisses dans le rouge, le Barça devrait se montrer actif durant le mercato hivernal. Plusieurs postes sont à renforcer, notamment celui d'attaquant et d'ailier. Comme on vous l'a révélé, Ferran Torres de Manchester City est dans le viseur. Et selon Mundo Deportivo, le club culé serait plutôt confiant. En effet, l'accord avec l'international espagnol serait total, et ce dernier serait même prêt à baisser son salaire pour revêtir la tunique barcelonaise. Reste à trouver un accord sur le plan financier. Si les Skyblues avaient fixé un prix astronomique de 80 M, l'affaire pourrait se conclure aux alentours de 40-50M. Selon Sport, la piste Hakim Ziyech (Chelsea) a été réactivée. Et les Blues pourraient faciliter ce transfert en payant une partie de la transaction. Du mouvement se prépare en Catalogne.