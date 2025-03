Nico Williams considère Kylian Mbappé comme un modèle

Révélation de la saison dernière en Liga comme à l’échelle européenne, Nico Williams est revenu sur son ascension lors d’une interview accordée à France Football. Interrogé sur ses modèles, l’ailier espagnol a cité un nom français en premier lieu : Kylian Mbappé. «Il joue aussi sur le côté gauche, même s’il peut aussi évoluer devant. Les dribbles qu’il réalise, comment il les exécute, sa façon de se déplacer… J’aime beaucoup l’observer, d’autant plus aujourd’hui alors que j’essaie de ne plus être seulement un dribbleur et que j’apprends aussi à combiner. J’aime comme il bouge, comment il se situe sur le terrain, comment il se démarque. J’essaie de le faire aussi et ça marche», a expliqué le joueur de Bilbao.

Si contre l’Atlético, l’international français a calé un peu, nul doute que Nico Williams avait de la matière pour apprendre ces dernières semaines au vu de la forme étincelante de Kylian Mbappé, qu’il peut voir de près maintenant que l’ancien monégasque a rejoint la Liga.