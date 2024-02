Rennes : Julien Stéphan mobilise ses joueurs

Rennes a fait une bonne opération. Malgré une prestation en demi-teinte face au Havre ce dimanche, le club breton a réussi à repartir de Normandie avec les trois points (0-1). Un précieux succès, permettant aux Rouge et Noir de se replacer dans la course à l’Europe. Alors que Rennes est encore engagé en Coupe de France et en Ligue Europa en plus du championnat, l’entraîneur Julien Stéphan mobilise tous les joueurs, car il aura «besoin de tout le monde».

«On aura besoin de tout le monde dans cette période vu l’enchaînement des matchs. Il faut beaucoup de communication, parler à ceux qui jouent peu ou ceux qui ne rentrent pas pas pour les garder mobilisés et investis à chaque match, parce que chacun a son rôle à jouer (…) Les victoires amenant de la bonne humeur, c’est plus facile d’accepter ça quand on gagne des matchs», a confié le technicien rennais pour Prime Video.