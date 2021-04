Manchester City - Borussia Dortmund : les compositions probables

La suite après cette publicité

Les quarts de finale de Ligue des Champions débutent ce mardi et l'une des affiches tant attendues est celle qui oppose Manchester City au Borussia Dortmund (match à suivre en direct sur notre live commenté). Selon le Daily Mirrror, les Skyblues pourraient bien évoluer en 4-3-3 avec Ederson pour garder les buts. Devant lui, la défense devrait être composée de Walker, Stones, Dias et Cancelo. Rodri occupera le poste de sentinelle avec Gundogan et De Bruyne à ses côtés. Enfin, le trio d'attaque Mahrez-Jesus-Foden sera chargé de l’animation offensive.

Du côté du Borussia Dortmund, Hitz gardera les cages, bien protégé par le trio Akanji-Hummels-Can. Morey et Guerreiro prendront quant à eux les couloirs. Bellingham et Delaney devraient être alignés au milieu. Devant, Reus et Reyna seront en soutien de Haaland, seul en pointe.