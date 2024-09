Marseille fait capoter le partenariat entre Pernod Ricard et le PSG !

C’était une petite surprise sur ces derniers jours. Lundi dernier, le Paris Saint-Germain annonçait la signature d’un contrat de collaboration jusqu’en 2028 avec le groupe de spiritueux Pernod Ricard. «Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettre en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe […] Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure », pouvait-on lire dans un communiqué du club francilien. Un mariage étonnant compte tenu de l’image de Pernod Ricard puisque la société est basée à Marseille même si le siège social du groupe est situé du côté de Paris.

Très vite, de nombreux supporters phocéens ont mal accueilli la nouvelle et un boycott de la marque a été demandé sur les réseaux sociaux. Lorraine Ricard petite-fille de Paul Ricard créateur du pastis et de la marque Ricard avait elle-même critiqué cet accord : «quand le business trahit ses racines, il abîme son histoire et prend des risques sur son futur.» Elle avait été suivie par la prise de position de Benoît Payan, le maire de Marseille. «Je n’étais pas content de voir ça, on n’a pas bien compris. Je crois même que chez Ricard, tout le monde n’a pas compris ce qui était en train de se passer. Je vais lui (le PDG Alexandre Ricard ndlr) demander comment et pourquoi en est-on arrivé à aller soutenir le PSG. Est-ce qu’il faut y voir le fait que maintenant les Marseillais envahissent Paris et prennent la main sur le PSG, ce qui serait le côté positif, ou est-ce qu’il y a d’autres intentions? »

Pernod Ricard jette l’éponge

Alors que la situation s’était envenimée depuis quelques jours, le président-directeur général du Groupe Pernod Ricard, Alexandre Ricard, a finalement fait machine arrière ce jeudi. Dans un communiqué, il a expliqué que son entreprise n’allait finalement pas devenir le sponsor du Paris Saint-Germain : «j’ai pris cette décision pour le Groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille.»

«Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du coeur que je prends aujourd’hui. Je suis certain que les personnes ayant travaillé sur ce projet comprendront mon choix. Pernod Ricard continuera fièrement à revendiquer ses origines et la sincérité des liens qui unissent nos marques à leurs communautés», a-t-il poursuivi. Une victoire de l’Olympique de Marseille sur le Paris Saint-Germain qui lance déjà le Classique prévu le 27 octobre prochain du côté du Stade Orange-Vélodrome.