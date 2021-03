Chelsea : Thomas Tuchel prêt à sacrifier un joueur pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Erling Haaland, même s'il peine avec sa sélection en ce moment (deux rencontres, aucun but, remplacé à chaque fois), reste un jeune élément très en vue. En effet, buteur exceptionnel et clinique avec le Borussia Dortmund, le Norvégien attise les convoitises des plus grands clubs européens. Outre le Real Madrid et le FC Barcelone, où Joan Laporta, le nouveau président en est le plus grand fan, il a aussi la cote du côté du Royaume d'Angleterre.

C'est le cas de Manchester City, évidemment, mais surtout de Chelsea, qui se cherche depuis un bon petit moment maintenant un véritable patron pour sa ligne d'attaque. Mais, déloger Haaland du club de la Ruhr ne sera pas une mince affaire. Déjà parce qu'il y a de la concurrence ensuite parce que la clause permettant de le libérer aux alentours de 75 millions d'euros ne sera valable que l'année prochaine. Il va falloir dépenser donc gros dès cet été.

Tuchel exaspéré par Werner

Pour cela, Thomas Tuchel a une idée. Selon les informations du Daily Express, l'entraîneur allemand a demandé au grand boss des Blues, Roman Abramovitch d'inclure Timo Werner dans la transaction. Un véritable aveu pour l'ancien avant-centre de Leipzig qui, après avoir bien début chez les pensionnaires de Stamford Bridge, n'a trouvé que trop rarement le chemin des filets. On pensait que le changement d'entraîneur allait le réveiller et pour l'instant il n'en est rien.

L'été dernier, Chelsea avait réussi à souffler l'international allemand au nez et à la barbe de Liverpool et ne s'imaginait probablement pas qu'il ne marquerait que cinq petits buts en Premier League. Toujours selon les informations du tabloïd, Thomas Tuchel, après avoir malmené son compatriote, commencerait très sérieusement à s'agacer et c'est pour cela qu'il a demandé à Abramovitch de l'inclure dans la transaction. Pour l'heure, rien ne dit que le BvB acceptera ni qu'Haaland veut rejoindre Chelsea...