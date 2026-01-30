Menu Rechercher
Le Barça prolonge Fermin Lopez

Fermin Lopez avec le FC Barcelone @Maxppp

Étincelant sous les ordres de Hansi Flick avec 10 buts et 11 passes décisives en 26 matches cette saison, Fermín López a été récompensé de ses belles prestations sous le maillot du FC Barcelone. Le milieu offensif de 22 ans, qui était pressenti à un départ l’été dernier, a prolongé son contrat avec le club blaugrana jusqu’en 2031.

FC Barcelona
Feel Barça.
Fight for Barça.
Stay at Barça.
Fermín 2031.
«Le FC Barcelone et le joueur de l’équipe première Fermín López ont conclu un accord pour prolonger et améliorer son contrat pour deux saisons supplémentaires, jusqu’au 30 juin 2031. Le FC Barcelone et Fermín López sont donc assurés de poursuivre leur collaboration pour de nombreuses années encore. Le milieu de terrain andalou renouvelle son engagement envers le Club après avoir réalisé le rêve de tout enfant formé à La Masia», indique le club blaugrana.

