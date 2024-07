La défense lunaire de Côme suite aux insultes racistes contre Hwang Hee-Chan

Lors de la rencontre amicale qui se tenait ce lundi entre Côme et Wolverhampton, Hwang Hee-Chan aurait été victime de propos raciste de la part d’un défenseur du club italien. Des propos qui ont fait réagir au quart de tour Daniel Podence, coéquipier du Coréen, qui a été expulsé pour avoir mis un coup de poing à l’auteur des propos. Le club italien s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a pris la défense de son joueur.

«Notre club ne tolère pas le racisme et condamne toutes les formes de racisme de la manière la plus ferme possible. Nous avons parlé avec notre défenseur pour comprendre ce qui a été dit. Il nous a dit qu’il avait confié à son compère de défense, "ignore-le, il se prend pour Jackie Chan". Après une longue discussion avec le joueur, nous avons confiance en le fait que c’était une référence au nom du joueur, et les références constantes à son surnom "Channy" faites par ses propres coéquipiers sur le terrain. De ce que nous savons, notre joueur n’a rien dit de discriminant. Nous sommes déçus de la manière dont ont réagi certains joueurs des Wolves. Cela a pris des proportions incroyables.» Une prise de parole surréaliste de la part de Mirwan Suwarso, le représentant officiel du groupe propriétaire du club.