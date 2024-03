Le PSG connaît le prix à payer pour Murillo

Le PSG prépare déjà la suite. Alors que les quarts de finale de Ligue des Champions se profilent avec un affrontement contre une vieille connaissance, le Barça, le champion de France en titre construit son futur. Cet avenir, Kylian Mbappé n’en fera pas partie, lui qui va rejoindre le Real Madrid comme nous le révélions le 7 janvier dernier. La direction cherchera probablement un joueur capable de jouer dans le couloir gauche de l’attaque mais pas que.

Un défenseur central sera de nouveau recherché, malgré la concurrence à venir qui va se densifier à ce poste. Actuellement, seuls Marquinhos, Danilo, Beraldo et Hernandez peuvent y évoluer mais Milan Skiriniar et Presnel Kimpembe reviendront de blessure cet été. Il y aura forcément des choix à faire. La question se porte notamment sur l’avenir du capitaine brésilien, dont la porte lui sera ouverte lors du prochain mercato en cas de bonne offre.

Nottingham Forest a besoin de vendre

Un nom a déjà été coché pour la suite. La presse anglaise révélait il y a deux jours un intérêt pour Murillo. Âgé de 21 ans, le Brésilien évolue à Nottingham Forest, 17e de Premier League. Un club avec lequel le natif de São Paulo a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, toutes en tant que titulaire dans l’axe gauche (1 passe décisive). Son profil plaît au PSG. Mais pas seulement. Le média anglais explique que le FC Barcelone est aussi sur le coup.

D’après The Telegraph, Nottingham Forest exigera au moins 50 M£, soit presque 60 M€ pour lâcher son joueur. Les avis les plus optimistes évoquent même 80 M€. Une somme dans les cordes du PSG, qui sera également en position de force dans ce dossier. Le club anglais vient de se faire épingler pour son non-respect au fair-play financier de la Premier League. Les Reds ont écopé d’un point de pénalité mais ils doivent surtout se mettre en conformité avec le règlement d’ici le 30 juin sous peine d’une plus lourde sanction.