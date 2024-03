Mercato : le PSG ouvre la porte pour Marquinhos

Et si nous arrivions au bout du chemin pour Marquinhos avec le PSG ? Présent au club depuis 2013 et son transfert depuis l’AS Roma contre 30 M€, devenu chouchou du Parc des Princes et capitaine, le Brésilien est une personnalité très importante. Il faut aussi reconnaître qu’il n’est plus le défenseur irréprochable d’il y a quelques années, celui sur qui l’équipe pouvait compter en toutes circonstances, en charnière centrale comme au milieu de terrain où Thomas Tuchel était parvenu à une belle réussite.

La suite après cette publicité

Le fameux 8e de finale retour contre le Real Madrid en 2022, dont nous célébrons les deux ans pile ce samedi, est passé par là. Comme l’ensemble du collectif ou presque, le Brésilien a complètement sombré en quelques minutes ce soir-là. Cinq ans après la remontada de Barcelone, trois ans après l’improbable retournement de situation face à Manchester United au Parc des Princes, Marquinhos est une nouvelle fois au cœur de la tempête. Il est même directement en première ligne cette fois car capitaine et principal responsable de cet échec avec Donnarumma.

À lire

Le Real Madrid prépare un nouveau sale coup au PSG, le plan à 3,5 milliards d’euros de Manchester United

Le PSG étudiera les offres

Moins souverain depuis, il n’apparaît plus à 29 ans comme un indispensable. La question de son avenir n’est plus un tabou, lui qui dispose d’un contrat jusqu’en 2028 tout de même, après avoir prolongé en mai dernier. D’après les informations de L’Equipe, la porte sera ouverte cet été en cas d’offre satisfaisante. Le PSG a de la ressource à ce poste entre les présences de Danilo, Hernandez, des blessés Skriniar et Kimpembe, et de la dernière recrue, Lucas Beraldo, très satisfaisant face à la Real Sociedad en C1 cette semaine. Un match où l’absence de Marquinhos, sur le banc mais trop juste, ne s’est pas fait remarquer.

La suite après cette publicité

D’autant que d’après le quotidien sportif, le PSG sera à nouveau en quête d’un défenseur cet été. Le nom de Leny Yoro est fréquemment cité, comme nous vous le révélions cet hiver. «L’histoire dit que peu de joueurs partent du PSG, ceux qui partent, c’est parce que leur contrat se finit ou que le club vend. Je ne crois pas que ce soit le cas avec Marquinhos», disait Luis Enrique en conférence de presse le 24 février dernier. Le coach espagnol répondait alors à une rumeur envoyant son capitaine vers le Bayern Munich l’été prochain. Des clubs de Premier League sont sur le coup aussi. Visiblement, ça commencerait à intéresser le club de la capitale…

Pour cette rencontre, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Une victoire 2-0 du PSG face à Reims peut vous rapporter jusqu’à 578€.