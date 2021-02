La presse espagnole s'émeut de la Une de France Football

La presse espagnole est décidément formidable. Partisane, elle multiplie les articles jouant en faveur du club qu'elle supporte (le FC Barcelone pour Sport et Mundo Deportivo et le Real Madrid pour As et Marca) mais elle ne tolère pas qu'on use de ses méthodes. Ainsi, la Une de France Football avec un montage photo de Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain fait bondir les deux journaux pro-Barça ce lundi après-midi. « France Football habille Messi aux couleurs du PSG », s'émeut Sport, qui laisse entendre qu'il s'agit là d'une manœuvre orchestrée par le club de la capitale.

La suite après cette publicité

« Au PSG, ils ne perdent pas l'occasion de déstabiliser l'équipe du Barça pour le futur match de Ligue des champions entre les deux équipes. Dans ce sens, France Football spécule sur les options pour signer Messi, l'importance de Neymar dans l'opération et les conditions dans lesquelles il pourrait atterrir à Paris », peut-on lire. De son côté, Mundo Deportivo propose le même titre sur son site internet et parle d'une « chose impressionnante » pour se référer à la photo-montage. Procédé que les deux médias, et on sait de quoi l'on parle, use depuis longtemps pour illustrer leurs infos mercato notamment. Le but est clair : faire monter la température à 8 jours du 8e de finale de Ligue des Champions entre les deux clubs.