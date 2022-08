Bordeaux : M'Baye Niang finalement proche d'Ajaccio

Ce ne sera pas le premier retournement de situation dans l'histoire du mercato ni concernant M'Baye Niang. Sur le départ à Bordeaux, l'international sénégalais était dans les petits papiers du FC Sion comme nous vous le révélions. Le club suisse était disposé à lui offrir un contrat très intéressant. Ce jeudi, le président du club a même confirmé au média suisse Blick que le dossier était proche d'aboutir. «Nous ne sommes plus très loin d’un accord», a-t-il lancé. Mais il semblerait bien qu'il se soit un peu avancé.

Selon nos informations, en réalité, son cas divise au FC Sion. Et dans ce dossier c'est bien Ajaccio qui est en tête. Le club corse travaille depuis un mois pour attirer l'attaquant bordelais et a donc l'argent pour boucler ce dossier. De son côté, le joueur préfère aussi rejoindre Ajaccio pour rester en Ligue 1 et surtout près de sa famille qui est à Marseille.