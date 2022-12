Coupe du Monde 2022, Argentine-France : la théorie du complot prend de l'ampleur !

La suite après cette publicité

L'Argentine a remporté son troisième sacre mondial dimanche soir, venant à bout des Bleus lors de la séance de tirs au but. Un sacre historique et fêté comme il se doit dans les rues de tout le pays sudaméricain, où Lionel Messi a confirmé son statut d'idole des foules, 36 ans après le dernier titre mondial remporté par l'Albiceleste. Si les Argentins vont logiquement se réveiller avec le sourire dans quelques heures, beaucoup ne voulaient pas voir la sélection argentine remporter le graal.

Il faut dire que depuis le début de la compétition, beaucoup d'observateurs pointent du doigt des supposées faveurs arbitrales envers l'Argentine, notamment au niveau des pénaltys dont auraient bénéficié Lionel Messi et ses partenaires. Certains joueurs étaient même montés au créneau plus tôt dans le tournoi. « Est-ce qu’ils vont donner la Coupe du monde à l’Argentine ? Je ne sais pas. Je m’en fous, je vais dire ce que je pense et les emmerder. Il est très étrange que dans notre match, il y ait un arbitre d'un pays qui est encore en lice et qu'il n'y ait pas d'arbitre portugais », avait lancé le Portugais Bruno Fernandes, suivi par son coéquipier Pepe : « il est inacceptable qu'un Argentin nous arbitre aujourd'hui après ce qui s'est passé hier, avec Messi qui s'est plaint. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant ».

Un Mondial préparé d'avance ?

« Je pense que c'est déjà écrit, et vous savez de qui je parle. Je pense que Messi soulèvera le trophée, c'est déjà écrit », lançait pour sa part Zlatan Ibrahimovic après les quarts. Une théorie complotiste qui a refait surface hier, avec un arbitrage un peu polémique, qui, pour beaucoup, aurait avantagé l'Albiceleste. D'autant plus qu'après la rencontre, de nouvelles images ont circulé sur les réseaux sociaux. On voit qu'au moment du troisième but argentin, oeuvre de Messi, des joueurs du banc argentin avaient légèrement envahi le terrain. Ce qui, si on se fie au règlement, aurait dû conduire à une annulation du but. Pour beaucoup de fans, et pas uniquement français, ce Mondial était préparé pour que Messi obtienne enfin le titre qu'il lui manquait. « Le Mondial de Messi : une farce pleine de cadeaux : même en finale il a bénéficié d'un pénalty inventé », va jusqu'à titrer le site madrilène Defensa Central. « Quelle honte, ce Mondial est truqué, c'était évident », a de son côté lancé Juanma Rodriguez, journaliste de El Chiringuito de Jugones.

D'autant plus qu'après la rencontre, de nombreux dirigeants qataris importants semblaient assez ravis de l'issue de la finale, ce qui n'a pas manqué d'éveiller de nouveaux soupçons. Certains ont même évoqué ce fameux virus, et Piers Morgan, qu'on ne présente plus, est allé jusqu'à dire sur son compte Twitter que les joueurs tricolores « ont été volontairement empoisonnés » pour cette finale. Si le célèbre présentateur britannique va peut-être un peu trop loin avec de telles déclarations, force est de constater que beaucoup de Bleus semblaient bien diminués par ce virus. On n'aura sûrement jamais le fin mot de l'histoire, d'autant plus qu'après le match, Hugo Lloris, interrogé à ce sujet, n'a pas voulu en dire plus...