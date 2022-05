JT Foot Mercato : la Juve met le paquet pour revenir parmi les grands d'Europe

La suite après cette publicité

La Juventus de retour dans l'élite européen ?

Le club turinois veut mettre le paquet cet été pour retrouver sa place parmi les meilleurs clubs européens. Selon Goal Italia, les Bianconeri auraient proposé un contrat de 3 ans à Paul Pogba avec un salaire d'environ 7,5 M€ par saison, hors bonus. Le joueur lui en demanderait 11 M€. Jesse Lingard et Nemanja Matić sont les deux Red Devils qui pourraient aussi rejoindre Turin en fin de contrat. Thomas Partey pourrait quitter Arsenal et le club italien aimerait beaucoup en profiter. Les Gunners ne seraient pas contre son départ mais demanderaient au minimum un chèque de 35 M€. Pour faire baisser le prix, la Juve pourrait proposer d'inclure Arthur dans la balance. Pour remplacer Paulo Dybala, Ivan Perisić fait partie des cibles prioritaires des Bianconeri tout comme un certain Angel Di Maria ! D'ailleurs la Juve aurait trouvé un accord avec l'Argentin, d'après Goal. Enfin après le départ de Giorgio Chiellini, l'un des noms pistés pour le poste de défenseur central n'est autre que Gabriel, l'ancien Lillois qui évolue aujourd'hui à Arsenal.

Lionel Messi en MLS à la fin de son contrat ?

Après Paris, Lionel Messi pourrait partir vers l'Amérique et l'Inter Miami et il pourrait même racheter des parts du club. C'est DirecTV, média latino-américain, qui dévoile que Messi serait sur le point de racheter 35% des droits de la franchise de Floride. Il rejoindrait ensuite le club de l'Inter Miami, à l'été 2023. Ce qui voudrait dire qu'il n'activerait pas sa clause pour une 3e année au PSG. Son futur contrat dans l'équipe de David Beckham serait même déjà prêt, il ne manquerait que les signatures. Et Messi deviendrait alors actionnaire-joueur de l'Inter Miami. Cependant, le clan de l'Argentin s'est empressé de démentir l'information, expliquant que la Pulga n'avait pas encore tranché à propos de son avenir.

La tension monte entre Idrissa Gueye et le PSG

Déjà absent, pour cause de gastro-entérite, l'an passé pour la journée de Ligue 1 dédiée à la lutte contre l’homophobie, Idrissa Gueye était aussi absent lors du match du PSG face à Montpellier samedi dernier. Selon son coach Mauricio Pochettino, il n'était pas blessé. Gueye aurait refusé d'être sur la feuille de match quand il a découvert les couleurs arc-en-ciel sur le flocage du maillot parisien. Après le match, le PSG évoquait seulement «des raisons personnelles». Une communication qui passe mal dans le clan de Gueye, selon L'Équipe. Il reproche à son club de ne pas l'avoir couvert plus que ça. Dans le même temps, l'entourage du joueur s'est confié au Parisien pour dégonfler cette polémique : «Tous ceux qui le connaissent savent qu’Idrissa n’est pas homophobe. Mais plutôt quelqu’un d’ouvert sur les autres».