OL : Jean-Michel Aulas évoque le départ de Memphis Depay

Président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s'est confié au Progrès lors d'un long entretien. Il y a notamment évoqué le départ de Memphis Depay sans prolongation et a expliqué qu'il ne voulait pas se retrouver dans cette situation de nouveau.

«C’est la priorité des priorités. On n’a pas pu le faire avec Memphis, mais on est satisfait de ses quatre ans et demi ici. Liverpool a eu le même dossier avec Wijnaldum. Le PSG va lui payer entre 10 et 11 M€ de salaire net, c’est le prix de sa liberté», a expliqué le dirigeant rhodanien.