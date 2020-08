Olympique Lyonnais-Bayern Munich : les compositions officielles !

Rudi Garcia et ses troupes sont à 90 minutes, voire un peu plus, d'une finale de Ligue des Champions contre le Paris SG. Pour rejoindre les Parisiens, il faudra toutefois aux Lyonnais sortir l'épouvantail de ce «Final 8», le Bayern Munich, qui a marqué les esprits en balayant le FC Barcelone (8-2) la semaine passée. Pour sortir ce troisième cador européen de rang, après la Juventus à Turin il y a douze jours, et Manchester City, dans ce même stade José Alvalade il y a quatre jours, les Rhodaniens ont un plan : rester fidèles à leur stratégie.

Olympique Lyonnais

On retrouve Anthony Lopes dans le but, protégé par une défense à 5. Marçal à gauche et Jason Denayer à droite épaulent Marcelo dans l'axe. Sur les ailes, Maxwel Cornet, encore énorme contre City, à gauche et Léo Dubois à droite joueront eux les rôles de pistons. Tout ce joli monde sera aidé par Bruno Guimarães. Maxence Caqueret est reconduit aux côtés de Houssem Aouar. Enfin, devant, le capitaine Memphis Depay est titulaire, de nouveau associé à Karl Toko Ekambi pendant que Moussa Dembélé patiente sur le banc.

Bayern Munich

Côté Bayern, Hans-Dieter Flick mise sur la stabilité. Manuel Neuer reste indéboulonnable, tout comme la défense à quatre, composée de droite à gauche de Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba et du Canadien Alphonso Davies. Dans le cœur du jeu, on retrouve Leon Goretzka et Thiago. À l'animation, Ivan Perisic à gauche. À droite, c'est Serge Gnabry qui se chargera d'alimenter la redoutable paire Thomas Müller-Robert Lewandowski.

Les compositions d'équipes :

OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Bruno Guimarães, Aouar, Cornet - Depay, Toko-Ekambi

Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski