OM - PSG : les compositions du Classique

Ce dimanche, on termine en beauté la 5e journée de Ligue 1 avec le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Jeffrey De Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Himad Abdelli, Pierre-Emile Hojbjerg et Amine Harit. Devant, Igor Paixao et Amine Gouiri sont associés à Neal Maupay.

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De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense. Joao Neves et Fabian Ruiz composent l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. Devant, Ousmane Dembélé est en attaque avec Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué à ses côtés.

Les compositions

Olympique de Marseille :

Paris Saint-Germain :