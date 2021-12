Nantes - Lens : les compositions officielles

La 18e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec un alléchant Nantes-Lens en ouverture. Dans le ventre mou du tableau, le FC Nantes espère s'imposer pour prendre une large distance avec la zone rouge et devancer provisoirement Lille et l'OL, respectivement 11e et 12e de L1. Pour se faire, Antoine Kombouaré a décidé d'opter pour un 4-4-2 avec la présence d'Andrei Girotto au milieu de terrain, Wylan Cyprien et Pedro Chirivella, derrière Ludovic Blas, en position de meneur de jeu. Devant, une surprise avec la titularisation de Willem Geubbels, aligné avec Randal Kolo Muani.

De son côté, le RC Lens a concédé le nul dans les derniers instants contre le PSG après un match héroïque (1-1), mais reste sur un bilan d'une victoire sur les cinq derniers matches et doit absolument l'emporter pour conserver sa place sur le podium. Privé de Gaël Kakuta et Wesley Saïd, tous deux blessés, Franck Haise devait également composer sans Jonathan Clauss et Cheick Doucouré, suspendus. Fidèle à son 3-4-3, l'entraîneur artésien a décidé de positionner Massadio Haidara en piston droit et Yannick Cahuzac au milieu de terrain. Devant, Florian Sotoca, David Costa et Arnaud Kalimuendo sont présents.

Les compositions d'équipes