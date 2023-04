Arsenal : Mikel Arteta donne rendez-vous à Manchester City

La suite après cette publicité

Arsenal a concédé le match nul hier à domicile contre Southampton (3-3), pourtant bon dernier de Premier League. Menés 0-2 puis 1-3, les Gunners ont réussi à prendre un point grâce à deux buts marqués en toute fin de partie. Dans d’autres circonstances, ce nul arraché aurait eu saveur de victoire mais c’est le troisième de suite et il faut surtout aller à Manchester City mercredi soir (21h) dans le cadre de la 33e journée. 5 points séparent les deux équipes mais les Cityzens ont deux matchs de retard. Autrement dit, Arsenal devra l’emporter à l’Etihad Stadium, ce qu’il n’a plus fait depuis 2015, sous peine de voir le titre lui échapper pour de bon.

«Je suis tellement impatient d’y être. Ce sont des matchs que vous voulez jouer. Quand tout est en jeu, vous devez y aller pour gagner», prévient l’Espagnol qui fera face à son ancien boss, Pep Guardiola, dont il a été l’adjoint avant de répondre à l’appel de Londres. Il se dit malgré tout fier de ses joueurs qui n’ont rien lâché malgré les difficultés. «Cette jeune équipe réagit d’une manière incroyable, les occasions qu’ils ont créées et l’esprit qu’ils avaient… c’est un bonheur à regarder. Je les aime (les joueurs).» Il met désormais la pression sur City qu’il considère comme le favori au titre. «Nous sommes à terre et ils sont plus disposés que quiconque à gagner.»

