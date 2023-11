Manchester United veut virer toutes ses stars !

Ces derniers mois, Manchester United est en pleine révolution. Si les résultats ne sont absolument pas à la hauteur depuis quelques temps et que Erik ten Hag est régulièrement pointé du doigt, le club anglais s’active aussi en interne. Il faut dire que les Red Devils sont en pleine transition avec la vente du club par la famille Glazers. Et avec l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe qui va débourser 1,3 milliard d’euros pour racheter 25% des parts du club, Manchester United va prendre un autre tournant.

En effet, le responsable d’Ineos va prendre en charge les opérations du football du club de Manchester United. Ce qui veut dire qu’il sera très impliqué dans les prochaines décisions sportives du club notamment ce qui concerne le recrutement ou la vente des joueurs. Avec son directeur sportif Dave Brailsford qui va aussi débarquer, Sir Jim Ratcliff a un plan en tête, surtout celui de rajeunir considérablement l’équipe en changeant sa stratégie de recrutement. Selon les informations du Daily Mail, Manchester United reviendra aux bases, former ou acheter des jeunes talents pour les développer ensuite aux yeux du monde.

Casemiro et Varane pointés du doigt

Qui dit jeune, dit forcément une large revue d’effectif pour les Mancuniens. Dans ce sens, le média anglais révèle que les stars du club devraient bien faire leur valise. Raphael Varane, dont les rumeurs d’un conflit avec Erik ten Hag ont fuité dans la presse, est l’un des joueurs dont le départ est quasiment acté. The Sun avait ainsi confirmé cette information d’un départ en fin de saison. Mais ce ne sera pas le seul. Un autre ancien du Real Madrid pourrait le suivre. Il s’agit de Casemiro. L’apport du Brésilien est trop faible cette saison pour le club qui estime qu’il a atteint ses limites en raison de son âge.

Surtout, l’ancien milieu de la Casa Blanca, comme Raphael Varane, coûte trop cher au club pour un rendement peu pertinent. Il touche en effet 400 000 euros par semaine alors que le Français tourne autour de 390 000 euros. Des sommes XXL que ne veut plus payer Manchester United et Jim Ratcliff. Les cas de Bruno Fernandes et Christian Eriksen interrogent également. Toujours selon les indiscrétions du Daily Mail, les Red Devils ne miseront plus sur des joueurs confirmés qui ne resteront qu’un ou deux ans comme sur la dernière décennie. On devrait donc assister à une véritable révolution cet été en Angleterre.