Bayern Munich : Thomas Müller réagit au Ballon d’Or de Lionel Messi

Lundi soir, Lionel Messi a remporté son septième Ballon d’Or. Le Paris Saint-Germain prépare d’ailleurs un énorme hommage pour l’Argentin ce mercredi à l’occasion de la réception de l’OGC Nice, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Mais l’obtention du titre de meilleur joueur du monde cette saison par la Pulga n’a pas forcément été au goût de tout le monde, notamment de Thomas Müller. Le joueur du Bayern Munich aurait aimé voir son coéquipier Robert Lewandowski soulever le trophée et a exprimé son mécontentement dans un message publié sur LinkedIn à la surprise générale.

« D’un point de vue bavarois, polonais et allemand, l’attribution du Ballon d’Or hier soir a certainement été une déception », a-t-il déclaré. « Pour certains, même un peu plus. Bien que je sois dans le métier depuis un peu plus longtemps et que je n’ai donc pas été vraiment surpris par le résultat (c’était similaire avec Franck Ribéry en 2013), le tout a formé une pensée en moi ou l’a solidifié à nouveau : nous avons de grands joueurs en Bundesliga et n’avons pas à nous cacher. Pour une reconnaissance mondiale, cependant, d’autres succès internationaux sont nécessaires. Pour moi aussi, c’est une énorme motivation pour tout mettre dans la balance afin de ramener la Ligue des Champions à Munich et de montrer au monde du football ce qui se passe. Et surtout, ce que le football allemand a à offrir. Nous aurons l'occasion de le faire mercredi prochain lors du match de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Faisons-le !

PS : Avec Lionel Messi, le choix du meilleur football individualiste jamais produit a gagné. Par conséquent, félicitations à Lionel pour avoir remporté le Ballon d’Or, même si je pense que Robert Lewandowski aurait mérité plus cette fois-ci. Qu'en pensez-vous ? »