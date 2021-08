Liga : le FC Barcelone fait le travail contre Getafe et décroche sa deuxième victoire de la saison

La troisième journée de Liga se poursuivait ce dimanche. Le FC Barcelone accueillait Getafe, toujours à la recherche de ses premiers points cette saison, après des défaites à Valence (1-0) et face à Séville (0-1). Les Barcelonais voulaient eux renouer avec la victoire après avoir été tenus en échec par l’Athletic Bilbao la semaine dernière (1-1). Ronald Koeman avait été contraint de changer quasiment toute sa défense pour cette rencontre. Piqué, Garcia et Dest laissaient leur place à Araujo, Lenglet et Emerson. Au milieu de terrain, Pedri était remplacé par Roberto tandis que le trio d’attaque Braithwaite, Griezmann, Depay était une nouvelle fois aligné. Getafe se positionnait en 4-4-2 avec notamment l’ancien Strasbourgeois Mitrovic en défense centrale. Ünal et Sandro formaient le duo d’attaque. Le Barça frappait d’entrée, Depay décalait Alba sur le côté gauche qui centrait pour Braithwaite. D’une talonnade, l’ancien Toulousain servait Roberto qui poussait le ballon au fond des filets (1-0, 2e).

Getafe réagissait par l’intermédiaire d’Aleñá, dont la frappe passait tout près du poteau droit de ter Stegen (9e). Les visiteurs revenaient au score grâce à un ancien de Barcelone. Après un une-deux avec Aleñá, Ramírez tentait sa chance de l’entrée de la surface et trompait le gardien allemand (1-1, 19e). Les Blaugranas repassaient devant quelques minutes plus tard, De Jong servait Depay dans la profondeur sur le côté gauche qui rentrait dans la surface. L’international néerlandais enchainait passement de jambe puis crochet intérieur et frappait au ras du poteau de Soria (2-1, 30e). Juste avant la mi-temps, Arambarri déclenchait un tir de 25 mètres, mal repoussé par ter Stegen (41e). En récupérant le ballon, le gardien du Barça était percuté par Ünal et restait quelques secondes à terre, avant de reprendre sa place.

Getafe pousse mais ne parvient pas à égaliser

Les deux équipes retournaient aux vestiaires sur ce score de 2-1, au terme d’une première période globalement maîtrisée par Barcelone avec 65 % de possession. Getafe pressait un peu plus haut, ce qui lui permettait de gratter quelques ballons. Un d’eux menait à un tir de Jankto de 25 mètres, détourné par ter Stegen en corner (50e). Les Azulones se mettaient une nouvelle fois en bonne position. Aleñá était trouvé dans la surface, mais il ne parvenait pas à enchaîner par une frappe après son contrôle et faisait face au bon retour d’Emerson (55e). Les Blaugranas laissaient de plus en plus d’espaces, ce qui permettait à Maksimović de lui aussi tenter sa chance, une tentative captée par le gardien allemand (60e).

Le Barça essayait de remettre le pied sur le ballon et de récupérer la maîtrise qui était la sienne en première mi-temps, sans grand succès. Le club catalan perdait même deux joueurs sur blessure, Roberto et Braithwaite laissaient leur place à Gavi et Gonzalez. Araujo pensait mettre son équipe à l’abri, mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu (83e). Depay avait l’occasion d’inscrire un doublé, mais sa tête passait au-dessus de la cage de Soria (85e). Le FC Barcelone conservait finalement ce score de 2-1 jusqu’au bout du temps additionnel et décrochait sa deuxième victoire de la saison. Lors de la prochaine journée, les Barcelonais iront défier Séville sur sa pelouse. Les joueurs de Getafe recevront eux Elche.

