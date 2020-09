Chelsea : Timo Werner révèle pourquoi il a recalé Liverpool

Dimanche prochain, Chelsea croisera la route de Liverpool dans le cadre de la 2ème journée de Premier League (match à suivre en direct commenté sur notre live). L'occasion pour Timo Werner (24 ans) d'effectuer ses premiers pas à Stamford Bridge. L'attaquant allemand défiera donc le champion d'Angleterre qui a vivement souhaité sa venue avant que l'international allemand ne choisisse finalement de rallier les Blues. Interrogé sur le site officiel du club londonien, l'ancien joueur du RB Leipzig a expliqué pourquoi il avait refusé de rejoindre Liverpool cet été.

« Bien sûr d'autres clubs se sont manifestés cet été, comme Liverpool, qui a une formidable équipe, et peut-être aussi j'aurais pu me sentir bien dans d'autres équipes. Mais à la fin j'ai décidé de rejoindre Chelsea parce que pour moi c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Pas seulement pour le style de jeu mais aussi par rapport à ce qu'ils m'ont montré. Je pense que c'était une décision difficile à la fin mais je suis très excité et fier d'avoir décidé cela car maintenant cela fait un mois et demi que je suis là et tout se passe bien, » a ainsi commenté Werner. Reste à savoir si les supporters de Liverpool regretteront ou pas ce choix...