Liverpool pourrait renflouer ses caisses avec Jordan Henderson

L’été dernier, Jordan Henderson a quitté Liverpool (33 ans) après 12 ans passés sur les bords de la Mersey. Le capitaine des Reds a quitté le navire pour rejoindre l’Arabie saoudite, et plus précisément Al-Ettifaq. Seulement, l’aventure au Moyen-Orient ne se passe pas comme prévu. À un point où l’international anglais songe à un départ. Jordan Henderson a du mal à s’adapter à cette nouvelle culture et à son nouvel environnement.

Et selon The Mirror, cette situation pourrait profiter à Liverpool. En effet, en cas de départ, les Reds récolteraient une somme d’argent grâce à une clause incluse lors de son départ l’été dernier. Ce montant varie en fonction des indemnités de transfert. Cependant, Henderson ne sera pas bradé par Al-Ettifaq, qui ne souhaite pas voir partir le milieu de terrain cet hiver, souligne le journaliste Ben Jacobs sur X. Un départ se fera uniquement sous forme de prêt ou en cas d’offre incroyable. Affaire à suivre…