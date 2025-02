Ben Chilwell va quitter Chelsea

Dépassé par la concurrence de Marc Cucurella, le latéral gauche anglais Ben Chilwell n’entre plus vraiment dans les plans d’Enzo Maresca à Chelsea. Avec une seule rencontre disputée en match officiel (contre Barrow en EFL Cup), l’ancien joueur de Leicester cherche une porte de sortie pour retrouver du temps de jeu et regagner du crédit aux yeux du nouveau sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel. Selon plusieurs médias anglais, Ben Chilwell va rejoindre Crystal Palace sous la forme d’un prêt. Il va d’ailleurs passer sa visite médicale dans les prochaines heures.

«Ben est très professionnel, il travaille dur. J’ai honte de cette situation mais en termes de comportement, il a été irréprochable. Son absence est simplement un choix, parce que j’ai des joueurs comme Malo Gusto, Reece James ou Marc Cucurella qui peuvent faire des choses différentes dans les couloirs», expliquait le manager de Chelsea Enzo Maresca pour justifier le manque de temps de jeu de Chilwell.